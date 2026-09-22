Σιλβέστερ Σταλόνε: Οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι από δύο ετών

Σε μια νέα συνέντευξή του στους The Times, μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, «The Steps», ο σταρ των ταινιών δράσης και ειδικά του «Rocky», που συμπληρώνει πενήντα χρόνια, μίλησε για την παιδική ηλικία του.