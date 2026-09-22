Σιλβέστερ Σταλόνε: Οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι από δύο ετών
MARIE CLAIRE

Σιλβέστερ Σταλόνε: Οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι από δύο ετών

Η δύσκολη παιδική ηλικία του, σύμφωνα με νέα συνέντευξή του

Σιλβέστερ Σταλόνε: Οι γονείς του τον έδιωξαν από το σπίτι από δύο ετών
Σε μια νέα συνέντευξή του στους The Times, μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, «The Steps», ο σταρ των ταινιών δράσης και ειδικά του «Rocky», που συμπληρώνει πενήντα χρόνια, μίλησε για την παιδική ηλικία του.

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