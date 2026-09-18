Τέσσερα ζώδια θα αρχίσουν να παίρνουν αυτό που θέλουν μέσα στους επόμενους εννέα μήνες
MARIE CLAIRE

Τέσσερα ζώδια θα αρχίσουν να παίρνουν αυτό που θέλουν μέσα στους επόμενους εννέα μήνες

Διεκδικήστε άφοβα ό,τι πραγματικά θέλετε

Τέσσερα ζώδια θα αρχίσουν να παίρνουν αυτό που θέλουν μέσα στους επόμενους εννέα μήνες
Με τη Μαύρη Σελήνη Λίλιθ στον Αιγόκερω, τα δεδομένα αλλάζουν και οι μεγάλες νίκες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον για τα παρακάτω τέσσερα ζώδια. Αν ανήκετε σε αυτά, μπορείτε να αρχίσετε να διεκδικείτε άφοβα ό,τι πραγματικά θέλετε. Ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να περιορίζετε τον εαυτό σας για χάρη των άλλων και να αξιοποιείτε τη δύναμή σας.

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