Σίντνεϊ Σουίνι: Δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι την αντιπαθούν γιατί είναι ξανθιά και όμορφη, προκαλώντας αντιδράσεις
Σίντνεϊ Σουίνι: Δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι την αντιπαθούν γιατί είναι ξανθιά και όμορφη, προκαλώντας αντιδράσεις
«Αυτό είναι ντροπιαστικό»
Η νέα διαφήμιση της Sydney Sweeney, για εταιρεία αθλητικού στοιχήματος, προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας στο διαδίκτυο, καθώς κατηγορείται ότι «σεξουαλικοποιεί» το γυναικείο αθλητικό σώμα, με πλήθος από αθλήτριες, και από την Ελλάδα, να το σχολιάζουν σε αναρτήσεις τους στα social media, εστιάζοντας σε ό,τι πιστεύουν ότι είναι πραγματικά ο αθλητισμός.
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