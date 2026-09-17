Σίντνεϊ Σουίνι: Δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι την αντιπαθούν γιατί είναι ξανθιά και όμορφη, προκαλώντας αντιδράσεις
MARIE CLAIRE

Σίντνεϊ Σουίνι: Δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι την αντιπαθούν γιατί είναι ξανθιά και όμορφη, προκαλώντας αντιδράσεις

«Αυτό είναι ντροπιαστικό»

Σίντνεϊ Σουίνι: Δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι την αντιπαθούν γιατί είναι ξανθιά και όμορφη, προκαλώντας αντιδράσεις
Η νέα διαφήμιση της Sydney Sweeney, για εταιρεία αθλητικού στοιχήματος, προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας στο διαδίκτυο, καθώς κατηγορείται ότι «σεξουαλικοποιεί» το γυναικείο αθλητικό σώμα, με πλήθος από αθλήτριες, και από την Ελλάδα, να το σχολιάζουν σε αναρτήσεις τους στα social media, εστιάζοντας σε ό,τι πιστεύουν ότι είναι πραγματικά ο αθλητισμός.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης