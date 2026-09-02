Στιγμές χαράς για τα παιδιά της Γάζας: Προβολές ταινιών μέσα στα ερείπια του πολέμου
Στιγμές χαράς για τα παιδιά της Γάζας: Προβολές ταινιών μέσα στα ερείπια του πολέμου
Οι γλυκόπικρες φωτογραφίες από τα θερινά σινεμά που στήνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Little wings
Τα σημάδια του πολέμου είναι ανεξίτηλα στο σώμα και στην ψυχή των παιδιών της Γάζας. Ωστόσο όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, είναι πρόθυμα να αγκαλιάσουν μερικές στιγμές χαράς, ακόμα και αν γύρω τους κείτονται τα ερείπια των σπιτιών και της ζωής των οικογενειών τους. Τους τις προσφέρει το πρόγραμμα Little Wings.
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