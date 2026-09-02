Τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου
Τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου
Οι σχέσεις, η επικοινωνία και η προσωπική ισορροπία βρίσκονται στο επίκεντρο.
ΟΣεπτέμβριος φέρνει σημαντικές αστρολογικές αλλαγές και ανοίγει έναν νέο κύκλο για πέντε ζώδια. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, ο Ερμής στον Ζυγό, ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος και η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στην Παρθένο. Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, ενώ στις 26 η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον Κριό. Οι σχέσεις, η επικοινωνία και η προσωπική ισορροπία βρίσκονται στο επίκεντρο.
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