Τα τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου

ΟΣεπτέμβριος φέρνει σημαντικές αστρολογικές αλλαγές και ανοίγει έναν νέο κύκλο για πέντε ζώδια. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό, ο Ερμής στον Ζυγό, ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος και η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στην Παρθένο. Στις 22 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος περνά στον Ζυγό, ενώ στις 26 η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον Κριό. Οι σχέσεις, η επικοινωνία και η προσωπική ισορροπία βρίσκονται στο επίκεντρο.