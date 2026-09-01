«Ήταν σαν δεινόσαυρος»: Η γυναίκα που πάλψε με έναν καρχαρία μιλά για την περιπέτειά της - Βίντεο

Η Leah Stewart από την Αυστραλία περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, σε παραλία του Σίδνεϊ.Η 34χρονη δασκάλα και μητέρα ενός κοριτσιού ενός έτους δέχθηκε την επίθεση στις 13 Ιουνίου, στην παραλία Coogee, στα ανατολικά του Σίδνεϊ. Οι τραυματισμοί της ήταν σοβαροί και χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού.