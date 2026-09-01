«Ήταν σαν δεινόσαυρος»: Η γυναίκα που πάλψε με έναν καρχαρία μιλά για την περιπέτειά της - Βίντεο
«Ήταν σαν δεινόσαυρος»: Η γυναίκα που πάλψε με έναν καρχαρία μιλά για την περιπέτειά της - Βίντεο
Η σκέψη της κόρης της την κράτησε στη ζωή
Η Leah Stewart από την Αυστραλία περιγράφει για πρώτη φορά τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων, σε παραλία του Σίδνεϊ.
Η 34χρονη δασκάλα και μητέρα ενός κοριτσιού ενός έτους δέχθηκε την επίθεση στις 13 Ιουνίου, στην παραλία Coogee, στα ανατολικά του Σίδνεϊ. Οι τραυματισμοί της ήταν σοβαροί και χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η 34χρονη δασκάλα και μητέρα ενός κοριτσιού ενός έτους δέχθηκε την επίθεση στις 13 Ιουνίου, στην παραλία Coogee, στα ανατολικά του Σίδνεϊ. Οι τραυματισμοί της ήταν σοβαροί και χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού της χεριού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα