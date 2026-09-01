Το τελευταίο γράμμα της Dolly Parton προς τα παιδιά που βοηθούσε να διαβάζουν

Τα λόγια της Dolly Parton προς τα παιδιά που ολοκλήρωναν το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας Imagination Library αποκτούν νέο ενδιαφέρον μετά τον θάνατό της.Η μουσικός είχε αφήσει ένα προσωπικό μήνυμα για τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνεται στο τελευταίο βιβλίο που λαμβάνουν όταν συμπληρώνουν τα πέντε τους χρόνια. Το γράμμα ήρθε ξανά στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό της, όταν η Hannah Sampson, δημοσιογράφος της Washington Post, το μοιράστηκε στα social media.Στο μήνυμά της θυμάται την εποχή που τα παιδιά ήταν ακόμη μωρά και οι οικογένειές τους άρχισαν να τους διαβάζουν. Τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν να διαβάζουν και μετά το τέλος του προγράμματος, προτείνοντάς τους να επισκέπτονται τη δημόσια βιβλιοθήκη της περιοχής τους.«Κάθε βιβλίο είναι ένας θησαυρός και κάθε φορά που ανοίγεις ένα, θα συναντάς νέους φίλους και θα ταξιδεύεις σε υπέροχα, μαγικά μέρη», γράφει.Καθώς τα παιδιά ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το σχολείο, η Dolly Parton τα παροτρύνει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, υπενθυμίζοντάς τους ότι «δεν υπάρχει όριο σε όσα μπορείς να κάνεις ή στο πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις».Στο τέλος του γράμματος μοιράζεται τρεις συμβουλές που, όπως λέει, έμαθε από την οικογένειά της: «Να κάνεις μεγάλα όνειρα, να μαθαίνεις όσα περισσότερα μπορείς και να νοιάζεσαι για όλους εκείνους που νοιάζονται για σένα». Και καταλήγει: «Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις».\