French Highlights: Η τεχνική που χαρίζει φυσικές ανταύγειες που μοιάζουν σαν να τις δημιούργησε ο ήλιος

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει το γαλλικό στιλ, αυτό είναι η ανεπιτήδευτη κομψότητα. Το ίδιο φαίνεται πως ισχύει πλέον και στα μαλλιά, με τα French Highlights να γίνονται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις στο χρώμα. Η τεχνική του celebrity hairstylist Travis Ogletree, γνωστού και ως @treehousehair, βασίζεται σε πολύ λεπτές ανταύγειες που φωτίζουν τα μαλλιά χωρίς να δημιουργούν έντονη αντίθεση. Το αποτέλεσμα είναι τόσο φυσικό, που δύσκολα καταλαβαίνουμε αν έχουμε κάνει κάποια αλλαγή στα μαλλιά ή αν απλώς περάσαμε μερικές εβδομάδες στον ήλιο.Τι είναι τα French Highlights;Η φιλοσοφία πίσω από τα French Highlights είναι αρκετά απλή. Θέλουμε τα μαλλιά να δείχνουν πιο φωτεινά και πολυδιάστατα, χωρίς όμως οι ανταύγειες να ξεχωρίζουν έντονα από τη βάση. Ο Ogletree έχει περιγράψει την τεχνική ως το «did she or didn’t she?» των μαλλιών, ακριβώς επειδή το τελικό αποτέλεσμα δεν αποκαλύπτει εύκολα αν έχουμε επέμβει στο χρώμα. Οι λεπτές ανταύγειες τοποθετούνται στρατηγικά σε όλο το μήκος των μαλλιών, δημιουργώντας ένα απαλό παιχνίδι φωτός.