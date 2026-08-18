Patrick Clancy: Γιατί οι Αρχές δεν τον θεώρησαν ύποπτο για τον θάνατο των παιδιών του

Τον Ιανουάριο του 2023 τα τρία παιδιά της οικογένειας Clancy, Callan, Dawson και Cora, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο σπίτι τους, στα νότια της Βοστώνης. Στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης, κατηγορήθηκε για το θάνατό τους η μητέρα τους, Lindsay, 36 ετών, πρώην νοσοκόμα. Η δίκη της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και προβάλλεται live μέσω του YouTube, έχει προκαλέσει κύματα συζητήσεων στις ΗΠΑ.