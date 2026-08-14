Τέσσερις γυναίκες που τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση σε μια απαιτητική περίοδο μιλούν στο Marie Claire

Άλλες άφησαν μια σταθερή δουλειά, άλλες μετέτρεψαν ένα φοιτητικό εγχείρημα σε επιχείρηση και άλλες αποφάσισαν να αλλάξουν εντελώς από επαγγελματική πορεία μέχρι και τόπο κατοικίας.Κοινό τους στοιχείο δεν είναι μόνο ότι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, αλλά ότι το έκαναν σε μια περίοδο αβεβαιότητας ή έπειτα από μια σημαντική προσωπική αλλαγή.Τέσσερις νέες γυναίκες μίλησαν στο Marie Claire για το πώς πήραν την απόφαση, τι τις δυσκόλεψε περισσότερο και τι σημαίνει, τελικά, να χτίζεις κάτι δικό σου από το μηδέν.