Τέσσερις γυναίκες που τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση σε μια απαιτητική περίοδο μιλούν στο Marie Claire
MARIE CLAIRE

Τέσσερις γυναίκες που τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση σε μια απαιτητική περίοδο μιλούν στο Marie Claire

Για το πώς πήραν την απόφαση, τι τις δυσκόλεψε περισσότερο και τι σημαίνει, τελικά, να χτίζεις κάτι δικό σου από το μηδέν.

Τέσσερις γυναίκες που τόλμησαν και άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση σε μια απαιτητική περίοδο μιλούν στο Marie Claire
Άλλες άφησαν μια σταθερή δουλειά, άλλες μετέτρεψαν ένα φοιτητικό εγχείρημα σε επιχείρηση και άλλες αποφάσισαν να αλλάξουν εντελώς από επαγγελματική πορεία μέχρι και τόπο κατοικίας.

 
 
Κοινό τους στοιχείο δεν είναι μόνο ότι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, αλλά ότι το έκαναν σε μια περίοδο αβεβαιότητας ή έπειτα από μια σημαντική προσωπική αλλαγή.

Τέσσερις νέες γυναίκες μίλησαν στο Marie Claire για το πώς πήραν την απόφαση, τι τις δυσκόλεψε περισσότερο και τι σημαίνει, τελικά, να χτίζεις κάτι δικό σου από το μηδέν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης