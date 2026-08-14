Ο Τζόνι Ντέπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ: Όσα ξέρουμε για την ταινία

ΟJohnny Depp επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη έπειτα από οκτώ χρόνια, επιλέγοντας έναν ρόλο που δύσκολα θα περίμενε κανείς. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο Ebenezer, μια σκοτεινή κινηματογραφική μεταφορά της κλασικής Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας (A Christmas Carol) του Charles Dickens, σε σκηνοθεσία του Ti West.





Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Paramount Pictures έδωσε ήδη στη δημοσιότητα το πρώτο trailer, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τον Johnny Depp στον εμβληματικό ρόλο του Ebenezer Scrooge.



Μια πιο σκοτεινή εκδοχή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας»

Το έργο του Charles Dickens έχει μεταφερθεί αμέτρητες φορές στον κινηματογράφο, όμως ο Ti West επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να δώσει έμφαση στη ζεστασιά και το γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων, αναδεικνύει τη σκοτεινή και σχεδόν τρομακτική πλευρά της ιστορίας, χωρίς να εγκαταλείπει το βασικό της μήνυμα: τη λύτρωση και τη δύναμη της προσωπικής αλλαγής.



Η υπόθεση ακολουθεί τον γνώριμο άξονα. Ο Ebenezer Scrooge είναι ένας μοναχικός και πικρόχολος άνδρας που απεχθάνεται τα Χριστούγεννα, μέχρι που μια νύχτα έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του μέσα από τις επισκέψεις πνευμάτων. Αυτή τη φορά, όμως, οι φαντασματικές εμφανίσεις δεν λειτουργούν απλώς ως ηθικά μαθήματα, αλλά ως αυθεντικές σκηνές τρόμου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γοτθικού horror.

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