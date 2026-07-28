Μάικλ Φοξ: Τι πιστεύει ότι έχει παρατείνει τη ζωή του κατά 35 χρόνια, μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον

Ο Michael J. Fox, 35 χρόνια μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο του Πάρκινσον, το 1991, όχι μόνο ζει αλλά και συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική: παρόλο που ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» είχε ανακοινώσει πριν από έξι χρόνια ότι αποσύρεται, επέστρεψε για το «Shrinking», που διανύει πλέον την τέταρτη σεζόν – και σε αυτή την επιστροφή αποδίδει, εν μέρει, το γεγονός ότι η ζωή του πήρε παράταση.