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Μάικλ Φοξ: Τι πιστεύει ότι έχει παρατείνει τη ζωή του κατά 35 χρόνια, μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον
MARIE CLAIRE

Μάικλ Φοξ: Τι πιστεύει ότι έχει παρατείνει τη ζωή του κατά 35 χρόνια, μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον

Η οποία διάγνωση υπήρξε μια «κόλαση» για την οικογένειά του

Μάικλ Φοξ: Τι πιστεύει ότι έχει παρατείνει τη ζωή του κατά 35 χρόνια, μετά τη διάγνωσή του με Πάρκινσον
Ο Michael J. Fox, 35 χρόνια μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο του Πάρκινσον, το 1991, όχι μόνο ζει αλλά και συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική: παρόλο που ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» είχε ανακοινώσει πριν από έξι χρόνια ότι αποσύρεται, επέστρεψε για το «Shrinking», που διανύει πλέον την τέταρτη σεζόν – και σε αυτή την επιστροφή αποδίδει, εν μέρει, το γεγονός ότι η ζωή του πήρε παράταση.

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