Για την υπόθεση εξαφάνισης της Νάνσι Γκούθρι: «Εφιάλτης χωρίς τέλος»
Για την υπόθεση εξαφάνισης της Νάνσι Γκούθρι: «Εφιάλτης χωρίς τέλος»
Νέο βίντεο από την κόρη της
Πριν από λίγες εβδομάδες, τα media δημοσίευσαν πληροφορίες για μια σειρά από σημειώματα εκβιασμού που φέρονταν να συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της Nancy Guthrie, της μητέρας της δημοσιογράφου Savannah Guthrie, στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα όμως με τις νεότερες εξελίξεις, ένας άντρας ομολόγησε ότι ήταν ψεύτικα και ανέλαβε την ευθύνη για την αποστολή τους.
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