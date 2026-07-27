48χρονη απολύθηκε από τον χώρο του μάρκετινγκ: Έπιασε δουλειά σε φυτώριο και βρήκε ξανά τον εαυτό της
48χρονη απολύθηκε από τον χώρο του μάρκετινγκ: Έπιασε δουλειά σε φυτώριο και βρήκε ξανά τον εαυτό της
«Απόλαυσα κάθε λεπτό»
Η ανεργία στη μέση ηλικία είναι μια μεγάλη πρόκληση, την οποία ωστόσο μια 48χρονη γυναίκα ξεπέρασε με αναπάντεχο τρόπο. Η Leslie Friday περιέγραψε στο CNBC την εμπειρία της απόλυσής της από τον χώρο του μάρκετινγκ, που την οδήγησε στα 48 της στη δουλειά σε ένα φυτώριο, όπου «δεν έβγαζα πολλά, μόλις 17 δολάρια την ώρα, ελαφρώς παραπάνω από το χαμηλότερο ωρομίσθιο της Μασαχουσέτης, που είναι τα 15 δολάρια, αλλά ήταν μια από τις καλύτερες δουλειές που είχα ποτέ».
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