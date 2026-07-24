Tanmaxxing: Η νέα viral τάση ομορφιάς του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς

Από τις «glass skin» ρουτίνες μέχρι το strawberry makeup, το TikTok έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει σχεδόν κάθε beauty τάση σε παγκόσμιο trend. Το τελευταίο διάστημα, όμως, όλο και περισσότερο συζητιέται το tanmaxxing, μια νέα τάση που ενθαρρύνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο με στόχο ένα πιο έντονο, φυσικό μαύρισμα.