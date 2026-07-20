Τομ Κρουζ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μπιγιόνσε: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ και τα στιγμιότυπα από τα επώνυμα ζευγάρια
Τομ Κρουζ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μπιγιόνσε: Οι διάσημοι που βρέθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ και τα στιγμιότυπα από τα επώνυμα ζευγάρια
Οι φωτογραφίες από τις κερκίδες
Ομεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, δεν αποτέλεσε μόνο μία κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς. Το MetLife Stadium στο New Jersey γέμισε με αστέρες του αθλητισμού, της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας, ενώ η διοργάνωση έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας για πρώτη φορά Halftime Show σε τελικό Μουντιάλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα