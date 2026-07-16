Η νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια

Στο γραφείο περνάμε πολλές ώρες. Κάθε editor του Marie Claire έχει το δικό της πρόγραμμα, ένα πράγμα όμως είναι αδιαπραγμάτευτο για όλες ανεξαιρέτως: το lunch break. Εκείνη την ώρα, όλα σταματούν. Προθεσμίες, απομαγνητοφωνήσεις, τηλεφωνήματα, όλα παύουν να υφίστανται, ώστε να κάνουμε το διάλειμμά μας, το οποίο θέλουμε πάντα να είναι γευστικό, να μας δίνει ενέργεια και να διαθέτει διατροφική αξία.Κατά μία έννοια υπάρχει το «οικογενειακό τραπέζι» του γραφείου, καθώς πολλές φορές συντονίζουμε τα διαλείμματά μας και απολαμβάνουμε το φαγητό μας δίπλα δίπλα, συζητώντας περί ανέμων, υδάτων και, φυσικά, γεύσεων.«Τι καλό έχεις εσύ σήμερα;», είναι μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούς στα γραφεία του Marie Claire. Όποια γεύση κι αν είναι «στη μόδα» κάθε σεζόν, οι επιλογές μας είναι πάντα σπιτικές.Κι αν δεν έχουμε προλάβει να μαγειρέψουμε εμείς, εξαιτίας της πολυάσχολης καθημερινότητά μας, υπάρχει μια νέα πρόταση στην ελληνική γαστρονομία που μας λύνει τα χέρια.