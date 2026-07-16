Η Μαρία Κηλαηδόνη για τον πατέρα της: «Οι οικογένειες που έχουν αγαπηθεί τόσο βαθιά ποτέ δεν χωρίζουν»

Αν ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ζούσε ακόμα, θα γινόταν 83 ετών και με αφορμή αυτή την επέτειο η κόρη του μοιράστηκε τη φωτογραφία που είχε κοινοποιήσει η μητέρα της, Άννα Βαγενά, στα social media: από τα παλιά, με όλη την οικογένεια (τη μητέρα, τον πατέρα της, τα δύο κορίτσια, ακόμα και το σκυλάκι τους) να ποζάρει μπροστά στον φακό.