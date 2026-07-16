Η Μαρία Κηλαηδόνη για τον πατέρα της: «Οι οικογένειες που έχουν αγαπηθεί τόσο βαθιά ποτέ δεν χωρίζουν»
Η Μαρία Κηλαηδόνη για τον πατέρα της: «Οι οικογένειες που έχουν αγαπηθεί τόσο βαθιά ποτέ δεν χωρίζουν»
Μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια που θα είχε ο Λουκιανός
Αν ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ζούσε ακόμα, θα γινόταν 83 ετών και με αφορμή αυτή την επέτειο η κόρη του μοιράστηκε τη φωτογραφία που είχε κοινοποιήσει η μητέρα της, Άννα Βαγενά, στα social media: από τα παλιά, με όλη την οικογένεια (τη μητέρα, τον πατέρα της, τα δύο κορίτσια, ακόμα και το σκυλάκι τους) να ποζάρει μπροστά στον φακό.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα