Mήπως είστε ένας «crisis friend»; Το trend στις φιλίες που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές

«Πρέπει να σου μιλήσω. Είναι επείγον»: Αν λάβετε αυτό το μήνυμα από έναν οποιοδήποτε φίλο, μπορεί να ανησυχήσετε. Αν όμως προέρχεται από κάποιον συγκεκριμένο, ίσως να είναι απλώς… άλλη μία Τρίτη. Για εκείνους τους φίλους που επικοινωνούν σχεδόν αποκλειστικά όταν κάτι πάει στραβά, το TikTok έχει βρει έναν όρο, τον «crisis friend» ή, στα ελληνικά, «ο φίλος της κρίσης».Τις τελευταίες εβδομάδες, στα social media έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τους ανθρώπους που εμφανίζονται μόνο όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Σύμφωνα με τους χρήστες του TikTok, καταλαβαίνετε ότι έχετε απέναντί σας έναν «φίλο της κρίσης» όταν οι περισσότερες –ή ακόμη και όλες– οι μεταξύ σας επαφές περιστρέφονται γύρω από την ανάγκη του για στήριξη, παρηγοριά ή βοήθεια ώστε να διαχειριστεί ακόμη μία δύσκολη κατάσταση.Μάλιστα, ορισμένοι creators είναι ιδιαίτερα αυστηροί απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά. «Μην παραμένετε φίλοι με έναν “crisis friend”. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση κρίσης, γιατί μόνο έτσι κερδίζουν τη συμπόνια σας», υποστηρίζει μία TikToker σε βίντεο που έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια προβολές.Ωστόσο, ειδικοί στις ανθρώπινες σχέσεις και την ψυχική υγεία επισημαίνουν ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από όσο παρουσιάζεται στα social media. «Ναι, υπάρχουν τοξικές και μονόπλευρες φιλίες που αξίζει να επανεξετάσετε. Υπάρχουν όμως και περίοδοι στη ζωή κατά τις οποίες ένας άνθρωπος περνά μια πραγματική κρίση και έχει ανάγκη από την υποστήριξη των φίλων του», αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ του το today.com.