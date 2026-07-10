Όταν η Φωτεινή Παντζιά βρέθηκε στα επείγοντα: «Αντίκρισα μια πραγματική μάχη»

Η Φωτεινή Παντζιά μοιράστηκε στο Facebook μια προσωπική εμπειρία από τα επείγοντα, που έζησε μετά την απώλεια των αισθήσεών της και μια επώδυνη πτώση στην οδό Πειραιώς. Η ιδιοκτήτρια του «By The Glass» και ακτιβίστρια εντυπωσιάστηκε από την ευαισθησία και την αυταπάρνηση των επαγγελματιών υγείας, επισήμανε ωστόσο το ΕΣΥ δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε αυτούς αλλά είναι υπόθεση όλων μας.