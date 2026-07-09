49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Από τα Βαλκάνια μέχρι τα Όσκαρ
MARIE CLAIRE

49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Από τα Βαλκάνια μέχρι τα Όσκαρ

Λίγο πριν να συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, στις 6-12 Σεπτεμβρίου, θα προβάλει συνολικά 157 ταινίες – με τις νικήτριες να εξασφαλίζουν ένα «εισιτήριο» για τα βραβεία της Ακαδημίας

49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Από τα Βαλκάνια μέχρι τα Όσκαρ
Λίγο πριν να συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας επιστρέφει με τη 49η διοργάνωσή του, από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Φέτος, από τις 3.420 ταινίες μικρού μήκους που υποβλήθηκαν απ’ όλον τον κόσμο, θα προβάλει συνολικά 157. Από αυτές, οι 30 θα διαγωνιστούν στο Εθνικό πρόγραμμα και οι 19 στο Ελληνικό Σπουδαστικό, ενώ οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα.

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