Οι πιο «ευτυχισμένοι» προορισμοί της Ευρώπης: Η Σαντορίνη στη 2η θέση, ποιος βρίσκεται στην κορυφή
Οι πιο «ευτυχισμένοι» προορισμοί της Ευρώπης: Η Σαντορίνη στη 2η θέση, ποιος βρίσκεται στην κορυφή
Oι ταξιδιώτες δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας όταν βρίσκονται σε φυσικά τοπία.
Υπάρχουν μέρη που δεν προσφέρουν απλώς όμορφες διακοπές, αλλά κάνουν τους ταξιδιώτες να νιώθουν πραγματικά χαρούμενοι. Αυτό επιχείρησε να καταγράψει νέα έρευνα της ιρλανδικής εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης JustCover, η οποία ανέλυσε περισσότερες από 1 εκατομμύριο online αξιολογήσεις ταξιδιωτών για 155 δημοφιλείς προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας λέξεις και εκφράσεις που συνδέονται με τη χαρά, την ευτυχία και τα θετικά συναισθήματα.
Για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής κατάταξης, οι ερευνητές αναπροσάρμοσαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας λίστας, αποδίδοντας σε κάθε προορισμό ένα «Happy Place Score» με ανώτατη βαθμολογία το 100. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην ανάλυση του συναισθηματικού περιεχομένου (sentiment analysis) των κριτικών ταξιδιωτών, ώστε να εντοπιστούν οι προορισμοί που συνδέονται συχνότερα με αυθεντικά συναισθήματα ευτυχίας.
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Για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής κατάταξης, οι ερευνητές αναπροσάρμοσαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας λίστας, αποδίδοντας σε κάθε προορισμό ένα «Happy Place Score» με ανώτατη βαθμολογία το 100. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην ανάλυση του συναισθηματικού περιεχομένου (sentiment analysis) των κριτικών ταξιδιωτών, ώστε να εντοπιστούν οι προορισμοί που συνδέονται συχνότερα με αυθεντικά συναισθήματα ευτυχίας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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