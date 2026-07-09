Μπόνι Τάιλερ: Ποιος ήταν ο αρχικός τίτλος που είχε προταθεί για το Total Eclipse of your Heart

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».Τον Μάιο, η τραγουδίστρια από το Skewen της νότιας Ουαλίας τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αφού υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία. Τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπός της ανακοίνωσε ότι είχε βγει από το τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάστασή της παρέμενε πολύ σοβαρή και συνέχιζε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.Τη Bonnie Tyler ανακάλυψε ο μάνατζερ ταλέντων Roger Bell σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της single, Lost in France, το 1977. Την ίδια χρονιά ακολούθησε η country-pop μπαλάντα It’s a Heartache, η οποία έφτασε στο Νο. 4 του βρετανικού chart singles και στο Νο. 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100.