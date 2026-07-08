Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Όποιος δεν συμπάσχει με τον λαό της Παλαιστίνης δεν είναι άνθρωπος»

Οπροπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, διέκοψε τη συζήτηση για τον επικείμενο αγώνα της ομάδας του στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αργεντινής τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, για να εκφωνήσει έναν παθιασμένο μονόλογο σχετικά με τη δεινή κατάσταση του παλαιστινιακού λαού.Ο Χασάν, ο οποίος κυμάτισε μια παλαιστινιακή σημαία μετά τη νίκη της Αιγύπτου επί της Αυστραλίας στον προηγούμενο γύρο, μίλησε για περισσότερο από τέσσερα λεπτά σχετικά με το θέμα και δέχτηκε χειροκροτήματα από πολλούς εκ των παρευρισκόμενων δημοσιογράφων.«Αν υπάρχει κάποιος στον κόσμο που δεν συμπάσχει με τον παλαιστινιακό λαό, τότε δεν είναι άνθρωπος, είτε είναι Άραβας, Ευρωπαίος ή Αμερικανός», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Αιγύπτου εναντίον της Αργεντινής που έγινε την Τρίτη, 7 Ιουλίου.Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εκτοπιστεί και ζουν ανάμεσα σε ερείπια, αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα έπειτα από έναν πόλεμο που ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα αντίποινα του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε συνολικά 73.066 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.