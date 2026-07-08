Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ
Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ
Συνήθως απωθείς τα συναισθήματά σου για εκείνες μετά την επιστροφή σου στο κυρίως σπίτι, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ενδώσεις στην επιθυμία να κάνετε μόνιμη τη σχέση σας
Ανοίγεις το σπίτι μετά από εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια. Η μεγαλύτερη αγωνία σου δεν είναι σε ποια κατάσταση θα το βρεις, αν θα έχει ραγίσει, μουχλιάσει ή σαπίσει κάτι στο εσωτερικό του από την αχρηστία και τις καιρικές συνθήκες, αλλά αν στο μέτρημα κεφαλιών θα έχεις απαρτία.
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