Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ

Ανοίγεις το σπίτι μετά από εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια. Η μεγαλύτερη αγωνία σου δεν είναι σε ποια κατάσταση θα το βρεις, αν θα έχει ραγίσει, μουχλιάσει ή σαπίσει κάτι στο εσωτερικό του από την αχρηστία και τις καιρικές συνθήκες, αλλά αν στο μέτρημα κεφαλιών θα έχεις απαρτία.