Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ
MARIE CLAIRE

Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ

Συνήθως απωθείς τα συναισθήματά σου για εκείνες μετά την επιστροφή σου στο κυρίως σπίτι, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ενδώσεις στην επιθυμία να κάνετε μόνιμη τη σχέση σας

Οι γάτες του εξοχικού είναι ένα καλοκαιρινό ειδύλλιο που το πάθος του δεν εξαντλείται ποτέ
Ανοίγεις το σπίτι μετά από εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια. Η μεγαλύτερη αγωνία σου δεν είναι σε ποια κατάσταση θα το βρεις, αν θα έχει ραγίσει, μουχλιάσει ή σαπίσει κάτι στο εσωτερικό του από την αχρηστία και τις καιρικές συνθήκες, αλλά αν στο μέτρημα κεφαλιών θα έχεις απαρτία.

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