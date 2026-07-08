Chalant dating: Μπορεί η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι να σώσει τα σύγχρονα ραντεβού;

Έχετε κουραστεί να προσπαθείτε να δείχνετε «άνετοι» και συναισθηματικά απόμακροι στα ραντεβού; Τότε αυτός ο όρος ίσως σας ενδιαφέρει. Ξεχάστε το «κάνω τον/την αδιάφορο/η». Η νέα τάση στις σχέσεις έρχεται να ανατρέψει τη λογική του nonchalant, δηλαδή της συναισθηματικής απόστασης που για χρόνια θεωρούνταν «ελκυστική».Ο όρος έγινε viral μέσα στο 2026, με την εφαρμογή γνωριμιών Hinge να καταγράφει αύξηση άνω του 200% στις αναζητήσεις του. Σύμφωνα με τη διευθύντρια Relationship Science της πλατφόρμας, Logan Ury, να λέει στον Guardian ότι πρόκειται για μια αλλαγή νοοτροπίας, καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πλέον πιο άνετα να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, να δείχνουν τον ενθουσιασμό τους και να σταματούν το παιχνίδι του «ποιος νοιάζεται λιγότερο».Ονομάζεται chalant dating και εστιάζει στη χαλαρή στάση του «ό,τι γίνει», σε ένα ραντεβού. Οι λεγόμενοι chalant daters παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν διστάζουν να κλείσουν οι ίδιοι τραπέζι για ένα ραντεβού ή να στείλουν πρώτοι μήνυμα. Παράλληλα, είναι ειλικρινείς για τις προθέσεις τους, δηλαδή, θα πουν αν θέλουν να ξαναδούν κάποιον ή, αντίστοιχα, αν προτιμούν να ολοκληρωθεί η γνωριμία εκείνη τη στιγμή.Η φιλοσοφία του chalance μοιάζει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο wildflowering και το goblintimacy. Με λίγα λόγια δεν αφήνει μια σχέση να εξελίσσεται χωρίς κατεύθυνση, αλλά ούτε ενθαρρύνει την υπερβολική συναισθηματική έκθεση ή τις υπερβολικές προσδοκίες από την πρώτη στιγμή.