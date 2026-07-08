Tubing Mascara: Οι αγαπημένες μας οικονομικές επιλογές για smudge-free αποτέλεσμα όλο το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Tubing Mascara: Οι αγαπημένες μας οικονομικές επιλογές για smudge-free αποτέλεσμα όλο το καλοκαίρι

Δεν μουτζουρώνουν, δεν λιώνουν όσο κι αν ιδρώσουμε και δεν απαιτούν ολόκληρο τελετουργικό για να φύγουν στο τέλος της μέρας, αφού αφαιρούνται ακόμα και μόνο με νερό.

Tubing Mascara: Οι αγαπημένες μας οικονομικές επιλογές για smudge-free αποτέλεσμα όλο το καλοκαίρι
Αν υπάρχει ένα προϊόν που αλλάζει εντυπωσιακά το βλέμμα μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτή είναι η μάσκαρα. Κι όμως, όσες τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα ξέρουμε καλά ότι η σωστή επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Άλλες μουτζουρώνουν, άλλες θρυμματίζονται μετά από ώρες εφαρμογής, άλλες χρειάζονται ολόκληρο τελετουργικό για να φύγουν στο τέλος της μέρας. Γι’ αυτό και η tubing mascara έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας, καθώς υπόσχεται να λύσει ακριβώς αυτά τα προβλήματα χωρίς καμία υπερβολή.

 
 
Η βασική της διαφορά είναι ο τρόπος που αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες. Αντί να τις καλύπτει απλώς με χρώμα όπως οι κλασικές φόρμουλες, δημιουργεί μικροσκοπικά tube γύρω από την κάθε τρίχα. Έτσι αποκτούμε μήκος και διαχωρισμό χωρίς το βάρος που κάποιες φορές νιώθουμε με τις πιο «πυκνές» μάσκαρες. Το αποτέλεσμα είναι σούπερ σταθερό και αντέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμη κι όταν δουλεύουμε πολλές ώρες ή έχουμε λιπαρή επιδερμίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης