H κόρη της Nικόλ Κίντμαν, Σάντεϊ Ρόουζ, περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Dior
H κόρη της Nικόλ Κίντμαν, Σάντεϊ Ρόουζ, περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Dior
Λίγο πριν γιορτάσει τα 18α γενέθλιά της στις 7 Ιουλίου.
Λίγο πριν γιορτάσει τα 18α γενέθλιά της στις 7 Ιουλίου.
Ηκόρη της Nicole Kidman και του Keith Urban, Sunday Rose Kidman Urban, έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίδειξη του οίκου Dior, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Στην πασαρέλα εμφανίστηκε με ένα γκρι φόρεμα με ανάγλυφη, ribbed υφή, διακοσμημένο με ροζ κρόσσια στα μανίκια και τον γιακά. Το look ολοκληρώθηκε με ένα clutch με λουλουδένιο μοτίβο και ένα εντυπωσιακό μονό σκουλαρίκι με χρυσό μενταγιόν και διακοσμητικές χάντρες.
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