Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»
Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»
Μόλις ο στυλίστας της, Law Roach πληροφορήθηκε ότι το photocall θα γινόταν στο Τροκαντερό, στράφηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του οίκου.
Μόλις ο στυλίστας της, Law Roach πληροφορήθηκε ότι το photocall θα γινόταν στο Τροκαντερό, στράφηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του οίκου.
Με φόντο τον Πύργο του Άιφελ την ώρα που ο ήλιος έδυε πάνω από το Παρίσι, η Zendaya πραγματοποίησε μία από τις πιο καθηλωτικές εμφανίσεις της μέχρι στιγμής στο press tour της ταινίας «The Odyssey».
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