Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»

Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία. Μόλις ο στυλίστας της, Law Roach πληροφορήθηκε ότι το photocall θα γινόταν στο Τροκαντερό, στράφηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του Givenchy: το χρυσό δαντελένιο headpiece του Philip Treacy, που είχε φορέσει η Debra Shaw στην επίδειξη Υψηλής Ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 1997. Από αυτό το αρχειακό αξεσουάρ χτίστηκε ολόκληρο το look.