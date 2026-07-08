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Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»
MARIE CLAIRE

Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»

Μόλις ο στυλίστας της, Law Roach πληροφορήθηκε ότι το photocall θα γινόταν στο Τροκαντερό, στράφηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του οίκου.

Η Zεντάγια με Givenchy σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του press tour της ταινίας «The Odyssey»

Με φόντο τον Πύργο του Άιφελ την ώρα που ο ήλιος έδυε πάνω από το Παρίσι, η Zendaya πραγματοποίησε μία από τις πιο καθηλωτικές εμφανίσεις της μέχρι στιγμής στο press tour της ταινίας «The Odyssey».

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