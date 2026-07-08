Erling Haaland: Η συλλογή του σε Hermes, αξίας 500 χιλιάδων δολαρίων, γίνεται viral

Θυμάστε το επεισόδιο στη σειρά Friends που ο Joey νιώθει άβολα να βγει έξω κρατώντας τσάντα στον ώμο του καθώς το θεωρεί γυναικεία υπόθεση; (Φυσικά το θυμάστε, αυτή η σειρά είναι κοινή μνήμη). Προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του και τους φίλους του πως η συγκεκριμένη τσάντα είναι οκ, δεν σημαίνει κάτι για τον ανδρισμό του το να του αρέσει. Σήμερα, θα είχε παραδείγματα να τον υποστηρίξουν. Στην αρχή, ήταν ο Jacob Elordi, ο poster-man της νέας συνήθειας να κουβαλάνε οι άνδρες γυναικείες τσάντες με συνέπεια και αξιοζήλευτα κομμάτια. Έπειτα, προσέξαμε το στυλ της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, με τους παίκτες να κάνουν ένα δικό τους, άτυπο fashion show εκτός γηπέδου πρόθυμοι να αγκαλιάσουν τάσεις και να πειραματιστούν με τα look τους. Τώρα, ένα νέο πρόσωπο έχει μπει στα ραντάρ μας, κυρίως χάρη στο Μουντιάλ. Ο Νορβηγός Erling Haaland τράβηξε τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά και με την σκανδιναβική ομορφιά του. Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, τώρα αποκτά κοινό και για το στυλ του.