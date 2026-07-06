Η Σίντι Κρόφορντ και η κόρη της με πανομοιότυπες εμφανίσεις στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ - Εικόνες

ΗCindy Crawford και η κόρη της, Kaia Gerber, εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden.Μιας και οι καλεσμένοι δεν επιτρεπόταν να δημοσιεύσουν τίποτα από την τελετή και τη δεξίωση, ανέλαβαν οι συνεργάτες τους να μας δώσουν μια μικρή ιδέα, τουλάχιστον για τις εμφανίσεις τους. Ο hairstylist Joe Handwerker, που συνεργάζεται με την Cindy Crawford και την Kaia Gerber μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις μητέρας και κόρης.