Η Κατερίνα Μισιχρόνη δείχνει πώς φοριέται το τζιν στις βραδινές εξόδους

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πορεί το λινό να πρωταγωνιστεί τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, όμως το

παντελόνι παραμένει το πιο διαχρονικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο που το συνδυάζουμε, με ανάλαφρα υφάσματα, φωτεινές αποχρώσεις και κομψά αξεσουάρ.



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