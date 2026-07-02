Η Κατερίνα Μισιχρόνη δείχνει πώς φοριέται το τζιν στις βραδινές εξόδους
MARIE CLAIRE

Η Κατερίνα Μισιχρόνη δείχνει πώς φοριέται το τζιν στις βραδινές εξόδους

H ηθοποιός βρέθηκε στο Ηρώδειο, για τη συναυλία του John Legend.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη δείχνει πώς φοριέται το τζιν στις βραδινές εξόδους
Μπορεί το λινό να πρωταγωνιστεί τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου, όμως το denim παντελόνι παραμένει το πιο διαχρονικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας. Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο που το συνδυάζουμε, με ανάλαφρα υφάσματα, φωτεινές αποχρώσεις και κομψά αξεσουάρ.

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