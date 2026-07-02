Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη: Τα θέματα Άμυνας δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης ή κόμματος, είπε ο υπουργός
Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη: Τα θέματα Άμυνας δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης ή κόμματος, είπε ο υπουργός
Συνάντηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ενημέρωση για την «Ατζέντα 2030» και τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, είχε την Πέμπτη 2 Ιουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ύστερα από αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε ενημέρωση στην αίθουσα «Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ζητήματα εθνικής άμυνας και για την επιχειρησιακή δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στο υπουργείο και για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».
«Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ούτε ενός κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο παραμένει στη διάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για κάθε μορφή ενημέρωσης, ακόμη και για ζητήματα που περιλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία. Όπως είπε, η αναλυτική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τη φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, ο γενικός διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ Μιχαήλ Σπινέλλης και ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη.
Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε ενημέρωση στην αίθουσα «Καποδίστριας» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ζητήματα εθνικής άμυνας και για την επιχειρησιακή δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις στο υπουργείο και για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».
«Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης ούτε ενός κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο παραμένει στη διάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για κάθε μορφή ενημέρωσης, ακόμη και για ζητήματα που περιλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία. Όπως είπε, η αναλυτική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τη φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Στην ενημέρωση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, ο γενικός διευθυντής ΓΔΠΕΑΔΣ Μιχαήλ Σπινέλλης και ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη.
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