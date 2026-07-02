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Έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 16 τραυματίες
Το μαγαζί απέχει 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου - Άτομο μπήκε στην καφετέρια, τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από τραπέζι και στη συνέχεια προσπάθησε να φτάσει στο δικαστήριο
«Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε καφετέρια στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό την Πέμπτη», ανέφερε αρχικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA σύμφωνα με το Reuters, κάνοντας γνωστή την έκρηξη που σημειώθηκε στις 3:24 μ.μ. τοπική ώρα.
Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Παλάτι της Δικαιοσύνης ενώ οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες χωρίς να δίνουν ακριβή αριθμό.
مشاهد خاصة لسوريا الآن من محيط موقع الانفجار في مقهى بالقرب من القصر العدلي في دمشق #خاص pic.twitter.com/qs3r3IH9mi— سوريا الآن - أخبار (@AJSyriaNowN) July 2, 2026
Το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ωστόσο, ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά την έκρηξη, πως δεκαπέντε άτομα μεταφέρθηκαν από το σημείο της έκρηξης στην οδό Al-Nasr στη Δαμασκό σε νοσοκομεία. Από αυτά, τα τέσσερα άτομα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και τα έντεκα ήταν σοβαρά τραυματισμένα.
Huge explosion at a cafe in Syria near the Palace of Justice in the capital Damascus. Its circumstances are not yet clear. pic.twitter.com/CrUPrRmkk3— Global Osint (@GlobalOsintNew) July 2, 2026
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA όμως, κάνει λόγο για ακόμα περισσότερους νεκρούς καθώς ανέφερε πως η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 άλλων, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Συρίας σύμφωνα με το Al Jazeera.
Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya μετέδωσε πως τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν καταστεί μέχρι στιγμής σαφή. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς την περιοχή της έκρηξης, με τις σειρήνες να ηχούν, εν μέσω κυκλοφοριακής συμφόρησης.
The #SyrianArabRedCrescent emergency ambulance teams rapidly responded to a report of casualties and injuries following an explosion on Al-Nasr Street in the city of Damascus #Damascus. pic.twitter.com/2myGbSedww— Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) July 2, 2026
🚨 BREAKING— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 2, 2026
Syrian media report multiple injuries following an explosion at a cafe in Damascus. State news agency SANA confirmed the blast occurred in the Hejaz district, noting that the cause is currently under investigation. pic.twitter.com/gyB1XfdNNq
🚨#Damascus: casualties from the explosion have been reported, and the cause of the blast remains unknown at this time wether it's IED or a suicide attack https://t.co/cG9jGKPpU2 pic.twitter.com/viRpwfpEVd— Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) July 2, 2026
Η έκρηξη σημειώθηκε 100 μέτρα από την κεντρική είσοδο του Δικαστικού ΜεγάρουΣύμφωνα με το ρεπορτάζ του Al Jazeera, η έκρηξη που σημειώθηκε στο συγκεκριμένο καφέ απέχει περίπου 100 μέτρα μακριά από την κύρια είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου ενώ πολλοί υπάλληλοι, καθώς και άτομα που έρχονται στο δικαστήριο, κάθονται σε αυτό το μαγαζί μέχρι να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις τους.
Σκύλοι έρευνας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο αναζητώντας κι άλλα εκρηκτικά που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο μαγαζί. Σύμφωνα με τις πηγές του Al Jazzera ένα άτομο μπήκε στην καφετέρια, τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από ένα τραπέζι και στη συνέχεια έφυγε προσπαθώντας να φτάσει στο δικαστήριο και ενδεχομένως να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις.
Πληροφορίες ότι ο δράστης προσπάθησε να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις
Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημους αξιωματούχους.
Το γεγονός πως εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό καθώς φαίνεται πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός αλλά αποτελεί ένα «χτύπημα» στην ασφάλεια της χώρας όπως αναφέρει το kurdistan24.
Η έκρηξη σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Αστυνομία και στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Συρίας βρέθηκαν στο σημείο άμεσα και δημιούργησαν μια ζώνη ασφαλείας γύρω από την περιοχή της επίθεσης, αποκλείοντας την πρόσβαση οχημάτων και πεζών, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν θα αλλοιωθεί ο τόπος της έκρηξης για τους εγκληματολογικούς αναλυτές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.
Ο κυβερνήτης της Δαμασκού, Μαχέρ Μαρουάν, δήλωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από έναν στοιχειώδη προκατασκευασμένο εκρηκτικό μηχανισμό. Πρόσθεσε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονταν άτομα που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα, τονίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες θα αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες και ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.
Κυβερνήτης Δαμασκού: Πίσω από την επίθεση βρίσκονταν άτομα που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα
«Οι επόμενες ώρες θα αποκαλύψουν τα πάντα και όσοι έχυσαν το αίμα των Συρίων θα πληρώσουν, αλλά η Συρία θα είναι εντάξει όσο είμαστε ενωμένοι, και αυτό δεν θα κλονίσει το συριακό κράτος», δήλωσε επίσης ο κυβερνήτης σε δημοσιογράφο του Al Jazeera.
Damascus Governor Maher Marwan said the explosion was caused by a rudimentary pre-made explosive device.— Levant24 (@Levant_24_) July 2, 2026
He added that parties seeking to undermine stability were behind the attack, stressing that ongoing investigations will reveal further details and that those responsible will… https://t.co/yi41sNEztM pic.twitter.com/vpq6e8VrJF
«Λαμβάνονται πολλά μέτρα για την ασφάλεια της Συρίας, οι δυνάμεις αυξάνονται μέρα με τη μέρα και παρατηρείται σημαντική βελτίωση στο Υπουργείο Εσωτερικών», είπε και πρόσθεσε: «Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι το συριακό κράτος να επιτύχει σταθερότητα. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποδώσει καλά τους τελευταίους μήνες. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από τα ερείπια, έχει σημειωθεί αισθητή βελτίωση».
«Μέρα με τη μέρα, θα συλλαμβάνονται όσοι έχουν πλήξει την ασφάλεια της Συρίας. Όσο περισσότερο η Συρία επιτυγχάνει σταθερότητα, τόσο περισσότεροι είναι εκείνοι που θέλουν να της προκαλέσουν ζημιά» κατέληξε στην τοποθέτησή του.
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