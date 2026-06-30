To outfit της Nαόμι Οσάκα στο Wimbledon είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Kill Bill»

Στην πρεμιέρα του φετινού τουρνουά η πρωταθλήτρια του τένις έκανε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της μέχρι σήμερα, αποτίοντας φόρο τιμής στις ιαπωνικές της ρίζες.