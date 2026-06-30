To outfit της Nαόμι Οσάκα στο Wimbledon είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Kill Bill»
To outfit της Nαόμι Οσάκα στο Wimbledon είναι εμπνευσμένο από την ταινία «Kill Bill»
Στην πρεμιέρα του φετινού τουρνουά η πρωταθλήτρια του τένις έκανε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της μέχρι σήμερα, αποτίοντας φόρο τιμής στις ιαπωνικές της ρίζες.
Στην πρεμιέρα του φετινού τουρνουά η πρωταθλήτρια του τένις έκανε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της μέχρι σήμερα, αποτίοντας φόρο τιμής στις ιαπωνικές της ρίζες.
Το αυστηρό λευκό dress code του Wimbledon δεν αφήνει πολλά περιθώρια για στυλιστικούς πειραματισμούς μέσα στο κορτ. Ωστόσο, η Naomi Osaka έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά της χωρίς να παραβιάζει ούτε έναν κανόνα. Στην πρεμιέρα της στο φετινό τουρνουά έκανε μία από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις της μέχρι σήμερα, αποτίοντας φόρο τιμής στις ιαπωνικές της ρίζες.
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