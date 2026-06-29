Pink Passion: Οι πιο καλοκαιρινές ιδέες για μανικιούρ με πρωταγωνιστή το ροζ χρώμα
MARIE CLAIRE

Pink Passion: Οι πιο καλοκαιρινές ιδέες για μανικιούρ με πρωταγωνιστή το ροζ χρώμα

Από το baby pink στο neon φούξια.

Pink Passion: Οι πιο καλοκαιρινές ιδέες για μανικιούρ με πρωταγωνιστή το ροζ χρώμα
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που τα νύχια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο και οι αποχρώσεις γίνονται πιο φωτεινές, πιο τολμηρές και πιο παιχνιδιάρικες. Αν υπάρχει όμως ένα χρώμα που ξεχωρίζει φέτος, αυτό είναι το ροζ. Ρομαντικό αλλά και σύγχρονο, διακριτικό ή statement, το ροζ μανικιούρ επιστρέφει δυναμικά και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι καθόλου μονότονο ή προβλέψιμο.

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