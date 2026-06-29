Kate Middleton: Οι τρεις προκλήσεις που ολοκλήρωσε για φιλανθρωπικό σκοπό - Έκανε ορειβασία (βίντεο)

Η Kate Middleton ολοκλήρωσε το Three Peaks Challenge, μια απαιτητική δοκιμασία που περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε ένα 24ωρο, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Royal Marsden Cancer Charity, το φιλανθρωπικό ίδρυμα του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο.Η ίδια χαρακτήρισε την πρόκληση ως μια ευκαιρία «να εξερευνήσει τη ζωή μετά τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω». Υπενθυμίζεται ότι η Kate Middleton αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, χωρίς να δημοσιοποιήσει τη μορφή της νόσου, ενώ στις αρχές του 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση και έχει επιστρέψει σταδιακά στα δημόσια καθήκοντά της.