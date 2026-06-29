26 γυναίκες άνω των πενήντα ετών μετακόμισαν στο κτιριακό συγκρότημα που σχεδίασαν και δεν νιώθουν πια μόνες

Ήταν πριν από δέκα χρόνια, όταν 26 γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, από πενήντα έως ογδόντα-κάτι ετών, αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους: μετακόμισαν σε ένα κτιριακό συγκρότημα που είχαν σχεδιάσει οι ίδιες, στα βόρεια του Λονδίνου, χωρίς άντρες. Κάθε μία είχε τη δική της ιστορία ζωής, όλες όμως ένωνε μια κοινή ιδέα: μήπως, αντί να ζουν μόνες, να συγκατοικήσουν με τις φίλες τους;