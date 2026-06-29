26 γυναίκες άνω των πενήντα ετών μετακόμισαν στο κτιριακό συγκρότημα που σχεδίασαν και δεν νιώθουν πια μόνες
26 γυναίκες άνω των πενήντα ετών μετακόμισαν στο κτιριακό συγκρότημα που σχεδίασαν και δεν νιώθουν πια μόνες
Βρίσκεται στα βόρεια του Λονδίνου, απευθύνεται μόνο σε γυναίκες και προσφέρει μια ουσιαστική αίσθηση κοινότητας, ειδικά σε ομάδες που διαφορετικά θα ήταν ευάλωτες στη μοναξιά
Ήταν πριν από δέκα χρόνια, όταν 26 γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, από πενήντα έως ογδόντα-κάτι ετών, αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή τους: μετακόμισαν σε ένα κτιριακό συγκρότημα που είχαν σχεδιάσει οι ίδιες, στα βόρεια του Λονδίνου, χωρίς άντρες. Κάθε μία είχε τη δική της ιστορία ζωής, όλες όμως ένωνε μια κοινή ιδέα: μήπως, αντί να ζουν μόνες, να συγκατοικήσουν με τις φίλες τους;
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