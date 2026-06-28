Αθηνά Οικονομάκου: Η ανατρεπτική νυφική εμφάνιση στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα επισφράγισαν τον έρωτά τους σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Μετά τον θρησκευτικό τους γάμο που προηγήθηκε στην Πλάκα, το ζευγάρι επέλεξε την Πάρο για να γιορτάσει την ένωσή του με μια τελετή ανταλλαγής όρκων, δημιουργώντας στιγμές απόλυτης λάμψης στο κυκλαδίτικο τοπίο.

28.06.2026, 13:25