Η πιο νοσταλγική τάση στα παπούτσια επέστρεψε και αυτό είναι το ζευγάρι που βλέπουμε παντού
MARIE CLAIRE

Η πιο νοσταλγική τάση στα παπούτσια επέστρεψε και αυτό είναι το ζευγάρι που βλέπουμε παντού

Koστίζει μόλις 26 ευρώ.

Η πιο νοσταλγική τάση στα παπούτσια επέστρεψε και αυτό είναι το ζευγάρι που βλέπουμε παντού
Αν ανήκετε ήδη στους φανατικές των jelly shoes, τα νέα είναι ευχάριστα: μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος το καλοκαίρι του 2025, η τάση επιστρέφει φέτος ακόμη πιο δυναμικά. Είτε δεν προλάβατε να αποκτήσετε το δικό σας ζευγάρι πέρυσι είτε σκοπεύετε να ξαναφορέσετε εκείνο που έχετε ήδη στην ντουλάπα σας, οι επιλογές είναι πλέον πολλές, από πολυτελείς οίκους μέχρι αγαπημένες αλυσίδες προσιτής μόδας.

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