Η πιο νοσταλγική τάση στα παπούτσια επέστρεψε και αυτό είναι το ζευγάρι που βλέπουμε παντού

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ν ανήκετε ήδη στους φανατικές των

, τα νέα είναι ευχάριστα: μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος το καλοκαίρι του 2025, η τάση επιστρέφει φέτος ακόμη πιο δυναμικά. Είτε δεν προλάβατε να αποκτήσετε το δικό σας ζευγάρι πέρυσι είτε σκοπεύετε να ξαναφορέσετε εκείνο που έχετε ήδη στην ντουλάπα σας, οι επιλογές είναι πλέον πολλές, από πολυτελείς οίκους μέχρι αγαπημένες αλυσίδες προσιτής μόδας.



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