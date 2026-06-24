Τζίμι Φάλον: Πήρε συνέντευξη από τον καταδικασμένο βιαστή Κόνορ ΜακΓκρέγκορ– Τηλεθεατές τον κατηγορούν για «ξέπλυμα»
Τζίμι Φάλον: Πήρε συνέντευξη από τον καταδικασμένο βιαστή Κόνορ ΜακΓκρέγκορ– Τηλεθεατές τον κατηγορούν για «ξέπλυμα»
Ο 37χρονος παλαιστής όχι μόνο κυκλοφορεί ελεύθερος αλλά επιστρέφει και στους αγώνες
Η περίπτωση του Conor McGregor επιβεβαιώνει ότι πολλές φορές οι δράστες σεξουαλικών και όχι μόνο εγκλημάτων όχι μόνο δεν πληρώνουν για τις συνέπειες των πράξεών τους, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανενόχλητοι ανάμεσά μας, απολαμβάνοντας εξουσία και φήμη.
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