Η Κολομβία απαγορεύει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων
Η Κολομβία απαγορεύει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων
Η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που θεσπίζει σχετική νομοθεσία.
Ένα ιστορικό βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών έκανε η Κολομβία, καθώς η Γερουσία της χώρας ενέκρινε στις 10 Ιουνίου 2026 το νομοσχέδιο 440 του 2025, το οποίο απαγορεύει τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Female Genital Mutilation – FGM) και θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης της πρακτικής.
Με την ψήφιση του νόμου, η Κολομβία γίνεται η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υιοθετεί ειδική νομοθεσία κατά του FGM, μιας πρακτικής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης βίας.
Οι αυτόχθονες γυναίκες στην πρώτη γραμμή
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ψήφιση του νόμου ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κινητοποίησης γυναικών από αυτόχθονες κοινότητες, οι οποίες έφεραν στο δημόσιο διάλογο ένα ζήτημα που παρέμενε για χρόνια αόρατο. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική ώστε η νομοθεσία να υιοθετήσει μια διαπολιτισμική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των κοινοτήτων που επηρεάζονται.
Παράλληλα, η διεθνής οργάνωση Equality Now παρείχε τεχνική υποστήριξη στο Κογκρέσο και σε κρατικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Με την ψήφιση του νόμου, η Κολομβία γίνεται η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υιοθετεί ειδική νομοθεσία κατά του FGM, μιας πρακτικής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή έμφυλης βίας.
Οι αυτόχθονες γυναίκες στην πρώτη γραμμή
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ψήφιση του νόμου ήταν αποτέλεσμα πολυετούς κινητοποίησης γυναικών από αυτόχθονες κοινότητες, οι οποίες έφεραν στο δημόσιο διάλογο ένα ζήτημα που παρέμενε για χρόνια αόρατο. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική ώστε η νομοθεσία να υιοθετήσει μια διαπολιτισμική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των κοινοτήτων που επηρεάζονται.
Παράλληλα, η διεθνής οργάνωση Equality Now παρείχε τεχνική υποστήριξη στο Κογκρέσο και σε κρατικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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