Πέντε γρήγορα χτενίσματα για κοντά μαλλιά που δείχνουν κομψά σε λιγότερο από πέντε λεπτά

Τα κοντά μαλλιά έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούν πολύ χρόνο για να δείχνουν περιποιημένα. Με το σωστό κούρεμα, ακόμη και ένα γρήγορο touch-up αρκεί για να μεταμορφώσει την εικόνα τους και να χαρίσει διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με την περίσταση. Από ένα sleek φινίρισμα μέχρι μικρές λεπτομέρειες με αξεσουάρ, υπάρχουν χτενίσματα που ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά και αναδεικνύουν το σχήμα ενός bob, ενός bixie ή ενός pixie cut: