Τα ζώδια που προσελκύουν αφοσίωση και χρήματα όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στον Λέοντα
MARIE CLAIRE

Τα ζώδια που προσελκύουν αφοσίωση και χρήματα όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στον Λέοντα

Τα πράγματα πάνε καλύτερα έως τις 9 Ιουλίου.

Τα ζώδια που προσελκύουν αφοσίωση και χρήματα όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στον Λέοντα
Τέσσερα ζώδια ευνοούνται ιδιαίτερα όσο η Αφροδίτη διασχίζει τον Λέοντα, παραμένοντας σε αυτό το ζώδιο έως τις 9 Ιουλίου. Πρόκειται για μια διέλευση που υπόσχεται θετικές εξελίξεις τόσο στα οικονομικά όσο και στις προσωπικές σχέσεις.

 
 
Στις 13 Ιουνίου, η Αφροδίτη άφησε πίσω της τον Καρκίνο και πέρασε στον Λέοντα, φέρνοντας μαζί της ενέργεια που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τη γοητεία και την ανάγκη για αναγνώριση. Μέχρι τις 9 Ιουλίου, τέσσερα ζώδια αναμένεται να δουν τις σχέσεις τους να εμβαθύνουν και τα οικονομικά τους να βελτιώνονται αισθητά.

Κριός
Η Αφροδίτη στον Λέοντα φέρνει στους Κριούς μια περίοδο γεμάτη αυτοπεποίθηση, φλερτ και δημιουργική έκφραση. Η διάθεση για διασκέδαση και νέες εμπειρίες βρίσκεται στα ύψη, ενώ οι κοινωνικές και ερωτικές ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται. Όσοι βρίσκονται ήδη σε σχέση μπορούν να ανανεώσουν τη σύνδεσή τους μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες, ενώ οι αδέσμευτοι έχουν κάθε λόγο να ανοιχτούν σε νέες γνωριμίες. Η αυξημένη αυτοπεποίθηση ενισχύει και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, βοηθώντας τους να πάρουν ρίσκα που ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα κερδοφόρα.

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