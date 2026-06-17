Οι μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026
Οι μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026
Τα μεγαλύτερα swimwear trends, όπως τα είδαμε στα runway της σεζόν.
Τα μεγαλύτερα swimwear trends, όπως τα είδαμε στα runway της σεζόν.
Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ και μαζί του επιστρέφει το πιο αγαπημένο κομμάτι της εποχής: το μαγιό. Οι σαγιονάρες έχουν ήδη βγει από τη ντουλάπα, τα πρώτα Σαββατοκύριακα στην παραλία ή την πισίνα έχουν μπει στο πρόγραμμα και κάπως έτσι, ξεκινά και η αναζήτηση για το ιδανικό μαγιό της σεζόν.
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