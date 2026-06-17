Οι μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026
MARIE CLAIRE

Οι μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026

Τα μεγαλύτερα swimwear trends, όπως τα είδαμε στα runway της σεζόν.

Οι μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό για το καλοκαίρι του 2026
Το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ και μαζί του επιστρέφει το πιο αγαπημένο κομμάτι της εποχής: το μαγιό. Οι σαγιονάρες έχουν ήδη βγει από τη ντουλάπα, τα πρώτα Σαββατοκύριακα στην παραλία ή την πισίνα έχουν μπει στο πρόγραμμα και κάπως έτσι, ξεκινά και η αναζήτηση για το ιδανικό μαγιό της σεζόν.

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