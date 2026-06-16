Βρήκαμε την απάντηση στο ερώτημα «Τι να φορέσω σήμερα στη δουλειά»;

Σήμερα μπορούμε να λέμε ότι βρήκαμε την απάντηση στο ερώτημα που μας απασχολεί κάθε πρωί – και ενίοτε κάθε απόγευμα ή βράδυ, ανάλογα με τις επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις μας: τι θα φορέσουμε;Η Κωνσταντίνα έχει την απάντηση. Είναι η νέα συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 της Drykorn, η οποία θέλει να την ανακαλύψεις με την ησυχία σου, καθώς πρεσβεύει την χαλαρή διάθεση του καλοκαιριού και σε προκαλεί να παραμείνεις ο εαυτός σου, κάτι δύσκολο σε μια εποχή όπου πολλές τάσεις της μόδας απλώς επαναλαμβάνονται ανέμπνευστα.Οι γραμμές Dykorn είναι διαχρονικές, καθαρές, μίνιμαλ. Απευθύνονται σε όλες μας και, πράγματι, με αυτή τη συλλογή, διατρέχοντας τις κρεμάστρες της ντουλάπας μας, βρίσκουμε να φορέσουμε κάτι που ταιριάζει στο στιλ μας, εξυπηρετεί τις καθημερινές μας ενδυματολογικές ανάγκες και ταυτόχρονα μάς κάνει να ξεχωρίζουμε ακριβώς μέσα από αυτές. Εξάλλου, αυτό που θέλουμε μέσα από το καθημερινό μας ντύσιμο στη δουλειά είναι να λέμε ποιες είμαστε, να αφηγούμαστε τις δικές μας ιστορίες μέσα από τα outfit μας και να παραμένουμε αυθεντικές στην έκφρασή μας.