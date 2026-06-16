H Τζούλια Ρόμπερτς πρόσθεσε το σακάκι με βερμούδα στην κομψή συλλογή των γκρι κοστουμιών της
H Τζούλια Ρόμπερτς πρόσθεσε το σακάκι με βερμούδα στην κομψή συλλογή των γκρι κοστουμιών της
H ηθοποιός βρίσκει ακόμη νέους τρόπους να ανανεώνει την πιο εμβληματική red carpet εμφάνισή της.
H ηθοποιός βρίσκει ακόμη νέους τρόπους να ανανεώνει την πιο εμβληματική red carpet εμφάνισή της.
Όταν η Julia Roberts είχε εμφανιστεί με το ανδρικό κοστούμι Armani στις Χρυσές Σφαίρες του 1990 δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι τα γκρι κοστούμια, σε διάφορες εκδοχές, θα εξελίσσονταν σε σήμα κατατεθέν του στυλ της, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στην καθημερινότητά της. Τριάντα πέντε χρόνια αργότερα, η μεγάλη τάση των βερμούδων για το καλοκαίρι του 2026 έδωσε στο αξέχαστο αυτό look μια σύγχρονη, fashion-forward διάσταση.
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