Μπρους Γουίλις: Τα αρχικά συμπτώματα της άνοιάς του - «Είχε ένα τραύλισμα»
MARIE CLAIRE

Μπρους Γουίλις: Τα αρχικά συμπτώματα της άνοιάς του - «Είχε ένα τραύλισμα»

Κάποιοι παρερμηνεύουν την πάθησή του σαν κρίση μέσης ηλικίας ή διπολική διαταραχή, σχολίασε η σύζυγός του, Έμα

Μπρους Γουίλις: Τα αρχικά συμπτώματα της άνοιάς του - «Είχε ένα τραύλισμα»
H Emma Heming Willis έδωσε μια νέα συνέντευξη στη σειρά podcast The Bossticks, των Lauryn Bosstick και Michael Bosstick, όπου η ηθοποιός, μοντέλο και πλέον συγγραφέας και ακτιβίστρια για θέματα που έχουν να κάνουν με την άνοια και τους φροντιστές, μίλησε για τα συμπτώματα της μετωποκροφατικής άνοιας, με την οποία διαγνώστηκε ο σύζυγός της, Bruce Willis, και το πώς αυτά διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε σημείο να μπερδεύουν τους κοντινούς του και να καθυστερούν τη διάγνωση, έως και κατά επτά χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις.

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