Πώς θα καταλάβουμε ότι πλησιάζουμε στην εμμηνόπαυση; Γιατί δεν αρκούν οι ορμονικές εξετάσεις
MARIE CLAIRE

Πώς θα καταλάβουμε ότι πλησιάζουμε στην εμμηνόπαυση; Γιατί δεν αρκούν οι ορμονικές εξετάσεις

Τα πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης, που μπορεί να κρατήσει έως και δέκα χρόνια

Πώς θα καταλάβουμε ότι πλησιάζουμε στην εμμηνόπαυση; Γιατί δεν αρκούν οι ορμονικές εξετάσεις
Η περιεμμηνόπαυση, όπως ονομάζεται η περίοδος πριν από την εμμηνόπαυση, που μπορεί να κρατήσει έως και δέκα χρόνια, έχει μεν συμπτώματα, τα οποία όμως ίσως να μην εμφανίζονται σταθερά. Το μόνο απόλυτα σαφές διαγνωστικό κριτήριο αφορά εκείνο της εμμηνόπαυσης, που σηματοδοτείται ως η συμπλήρωση δώδεκα μηνών από την τελευταία περίοδο – και διαπιστώνεται, βέβαια, αναδρομικά, πολλούς μήνες αφού οι ωοθήκες έχουν σταματήσει να παράγουν οιστρογόνα.

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