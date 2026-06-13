Έτα Φρόιο: Έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που κατέγραψε τη μόδα για περισσότερο από μισό αιώνα

ΗEtta Froio, η εμβληματική δημοσιογράφος που κατέγραψε επί 54 χρόνια τον κόσμο της μόδας μέσα από τις σελίδες των WWD και W Magazine, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε μονάδα φροντίδας στο Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από μακρά μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ήταν 94 ετών. Πίσω της αφήνει όχι μόνο μια σπουδαία επαγγελματική παρακαταθήκη, αλλά και μια τεράστια κοινότητα ανθρώπων που τη γνώρισαν και τη θαύμασαν. Από τον πιο νέο συντάκτη μέχρι τους σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας του κόσμου, όσοι συνεργάστηκαν μαζί της αισθάνονταν ότι είχαν κερδίσει μια πραγματική φίλη.



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